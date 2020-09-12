مباراة ليفربول وليدز يونايتد إحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستنقل على قنواتنا اليوم خاصة وأن هذا الاختبار سيكون الجدي الأول للريدز الذي يبحث عن تأكيد جاهزيته للمسابقة التي حمل لقبها الموسم المنصرم بعد طول غياب.

وتكتسي مشاهدة مباراة ليفربول وليدز أهميتها من دورها في تحديد صورة الفريقين الأولية في المسابقة، إذ أن فوز ليفربول بأي نتيجة يعني بدء حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بعيداً عن إهدار النقاط أمام الفرق التي اعتادت على إرباك حسابات عمالقة البطولة.

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز في بث مباشر عبر الانترنت

البث المباشر لمباراة ليفربول وليدز اليوم السبت انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة ليفربول وليدز منقولة حصرياً على HD2.

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS مباراة ليفربول وليدز بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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