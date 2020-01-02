موعد مباراة ليفربول وشيفيلد

البث المباشر لمباراة ليفربول وشيفيلد اليوم الخميس 2 كانون الثاني/يناير انطلاقاً من الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول وشيفيلد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة ليفربول وشيفيلد في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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نهاية الشوط الأول: ليفربول 1 - 0 شيفيلد يونايتد

45: لم تطرأ أية مستجدات في آخر ربع ساعة من الشوط الأول حيث رضي ليفربول بهدف التقدم في ظل التكتل الكبير لشيفيلد في صفوفه الخلفية.

دق 30: عمل ثلاثي مميز بين ألكسندر أرنولد وماني تنتهي فيه الكرة عند صلاح الذي سدد مباشرة وحارس شيفيلد دين هاندرسون يبدع في التصدي.

دق 18: فينالدوم يبادر بمجهود فردي ويسدد كرة على حدود المنطقة ذهبت عالياً فوق أخشاب مرمة شيفيلد.

دق 12: محمد صلاح كاد يبصم على الثنائية الشخصية بتسديدة مباغتة بعد عرضية من القائد جوردان هندرسون غير أنّ حارس شيفيلد استنجد بكامل مخزونه الفني لتحويل الكرة إلى ركنية بتصد رائع.

دق 7: ماكغولدريك في أول رد فعل من طرف شيفيلد يسدّد كرة قوية والحارس أليسون بيكر يتألق في التصدي.

دق 4: هدف - النجم المصري محمد صلاح يفتتح النتيجة مبكراً للرديز بعد عرضية بالمقاس من الظهير الأيسر أندرو روبرتسون.

بداية المباراة

ليفربول - شيفيلد يونايتد .. تشكيلتا الفريقين