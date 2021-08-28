مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم على beIN SPORTS



موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم السبت 28 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

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مباراة ليفربول وتشيلسي - لحظة بلحظة





دق 10: بغرابة كبيرة، جوردان هندرسون يضيع طريق الشباك.

دق 9: مواجهة محتدمة في قصة البدايات والصراع على أشده لافتكاك وسط الميدان.

دق 04: تصويبة هارفي إليوت مرت بعيدة بسنتيميترات قليلة على مرمى أفضل حارس في أوروبا، السنغالي إدوارد ميندي.

بداية المواجهة على أرضية ملعب الأنفيلد بصافرة الحكم أنتوني تايلور.

التشكيلة الأساسية|

ليفربول

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



The Reds to take on @ChelseaFC 👊 #LIVCHE — Liverpool FC (@LFC) August 28, 2021

تشيلسي