مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر اليوم على beIN SPORTS
موعد مباراة ليفربول وتشيلسي
البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم السبت 28 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.
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مباراة ليفربول وتشيلسي - لحظة بلحظة
دق 10: بغرابة كبيرة، جوردان هندرسون يضيع طريق الشباك.
دق 9: مواجهة محتدمة في قصة البدايات والصراع على أشده لافتكاك وسط الميدان.
دق 04: تصويبة هارفي إليوت مرت بعيدة بسنتيميترات قليلة على مرمى أفضل حارس في أوروبا، السنغالي إدوارد ميندي.
بداية المواجهة على أرضية ملعب الأنفيلد بصافرة الحكم أنتوني تايلور.
التشكيلة الأساسية|
ليفربول
تشيلسي