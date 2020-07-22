مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر

مشاهدة ليفربول وتشيلسي

التغطية المباشرة

د 87- مينامينو يدخل مكان فيرمينيو وأوريجي مكان ماني في صفو الريدز وفي المقابل، بالمييري يحل مكان ألونسو في صفوف البلوز.

د 85 - غوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لليفربول وهدف لتشامبرلاين!!

د 80 - التعب يبدو واضحاً على لاعبي ليفربول، ولاعبو تشيلسي يحاولون تعديل النتيجة. أفضلية للـ"بلوز" منذ تسجيل الهدف الثالث.

د 79 - كلوب يدفع باوكسلايد تشامبرلاين مكان محمد صلاح

د 73 - غووووووووووووووووووووووووووووووووول لتشيلسي! مباراة مجنونة! الأميركي كريستيان بوليسيتش يتلقى كرة عرضية من اودسون اودوي أمام المرمى، يروضها بصدره ويطلقها قوية جداً في شباك أليسون! يا لروعة هذا الهدف!

د 69 - وقت مستقطع في هذه الأثناء.

د 66 - دخول جايمس ميلنر مكان وينالدوم وكورتيس جونز مكان كيتا في صفوف ليفربول.

د 61- غوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول لتشيلسي! يا لها من مباراة! الأميركي بوليسيتش يتخطى مدافعي ليفربول ببراعة ويعكس الكرة إلى أبراهام الذي يودعها الشباك! تبديلان ناجحان للامبارد.

د 59 - لامبارد يدفع بتامي ابراهام مكان جيرو وبكريستيان بوليسيتش مكان ويليان

د 57 - صلاح يخطف الكرة ويتقدم داخل منطقة الجزاء لكن كرته تعلو المرمى بكثير!

د 55 - غوووووووووووووووووووووووووووووووووووول ! روبيرتو فيرمينيو! البرازيلي يستغل كرة بالعمق من الكسندر -ارنولد إلى داخل منطقة الجزاء ويتابعها برأسه في الشباك مسجلاً هدفه الأول في أنفيلد بالدوري!

د 48 - يورغن كلوب وفرانك لامبارد يستهلان الشوط الثاني بنفس التشكيل.

بداية الشوط الثاني

د 45+4 - نهاية الشوط الأول بتقدّم ليفربول 3-1.

اثر عرضية من ماونت حولها ألونسو، استغل ويليان الموقف وصوب على المرمى لكن بيكر تصدى للكرة التي انقض عليها جيرو وتابعها في الشباك!

د 45+3 - غووووووووووووووووووووول! تشيلسي! أوليفييه جيرو يقلّص الفارق ويعيد الآمال لفريقه!

- ليفربول يستعرض!! ثلاثة أهداف من أربع تسديدات على المرمى. المهمة باتت صعبة جداً جداً على لامبارد ورجاله!

د 43 - غووووووووووووووووووووووول لليفر !!!! ركنية من الناحية اليسرى ودربكة أمام مرمى تشيلسي، يستغلها الهولندي جورجينيو وينالدوم الذي يطلق الكرة بقوة داخل مرمى كيبا! هدف قاتل قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول. الهولندي أحرز هدفه الرابع في الموسم.

د 38- غووووووووووووووووووووووووووووووووووول ليفربول!!!! الكسندر- أرنولد ينبري للركلة الحرة من 25 متراً ويودعها المرمى! لا تصد و لا ترد! كيبا لم يتحرك من مكانه!!

د 36- الحكم ينذر ماتيو كوفاسيتش بعد تدخل قوي على كيتا ويشير لركلة حرة على بعد 25 متراً من مرمى كيتا.

د 32- الحكم يلغي هدفاً لتشيلسي بداعي التسلل على مايسون ماونت، وهو ما أكدته تقنية المساعدة بالفيديو.

د 31- كاد صلاح بسرعته المعهودة أن يضيف الهدف الثاني عبر توغله على الجانب الأيمن لكن فيرمينو أنقذ الموقف في اللحظات الحاسمة!

د 24- الاستراحة الأولى في المباراة.

- كيتا يستغل عدم قدرة ويليان على السيطرة على الكرة ويطلقها من 25 متراً صاروخية من خارج منطقة الجزاء إلى شباك الحارس كيبا اريزابالاغا! كانت التسديدة الأولى لليفربول على مرمى تشيلسي والهدف الثاني لكيتا في الموسم.

د 23- غوووووووووووووووووووول ليفربول! نابي كيتا يفتتح التسجيل!

د 16- قذيفة صاروخية من اليافع ريس جايمس من حوالي 20متراً على مرمى أليسون بيكر، لكن الكرة تعلو العارضة!

د 14- توغل ناجح للفرعون المصري محمد صلاح داخل منطقة تشيلسي وروديغر يعترضه على مسافة قريبة من الحكم اندري مارينر الذي لم يحتسب أي خطأ ضد الفريق الضيف.

- الفرصة غائبة تماماً بعد مرور عشر دقائق، والفريقان يتقاسمان السيطرة على الكرة مع محاولات اختراق لرجال المدرب فرانك لامبارد عبر الجانبين.

- انطلاق المباراة

ممر شرفي يستحقه البطل!

- ليفربول كان خسر أمام آرسنال (1-2) في الجولة الماضية في حين تغلّب تشيلسي على نوريتش بهدف وحيد سجلّه الفرنسي أوليفييه جيرو.

- ليفربول كان تغلب على تشيلسي في كأس الاتحاد الإنكليزي (2-صفر) في الثالث من آذار/مارس، كما كان فاز عليه (2-1) في مواجهة الذهاب بالدوري.

- ليفربول يستعد للاحتفال بلقب الدوري الإنكليزي بمواجهة تشيلسي الباحث عن مقعد في دوري أبطال أوروبا.



تشكيلة ليفربول

🔴 TEAM NEWS 🔴



Here's how we line up against @ChelseaFC in our final Anfield game of the season 🙌 #LIVCHE #LFCchampions — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 22, 2020

تشكيلة تشيلسي

- أهلاً ومرحباً بجميع متابعينا في هذه التغطية المباشرة لمباراة البطل ليفربول وتشيلسي ضمن الجولة 37 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.