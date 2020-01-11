موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

البث المباشرة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم السبت في 11 كانون الثاني/ يناير انطلاقاً من الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة ليفربول وتوتنهام ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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ليفربول وتوتنهام - لحظة بلحظة

37: عمل جماعي رائع وتمريرة خارقة من صلاح تتوّج بهدف أول من أقدام البرازيلي فيرمينو (1-صفر)

36: يحاول ليفربول فك التكتل الدفاعي من خلال التسربات التي تكون على الأطراف، فوصلت الكرة أمام مانيه، أفضل لاعب في افريقيا 2019، من روبرتسون إلا أن تصويبته كانت ضعيفة

23: رأسية الهولندي فان دايك أبعدها الحارس الأرجنتيني باولو غازانيغا بتميز كبير.

يعتمد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لفريق توتنهام على الهجمات المرتدة السريعة لارباك الخط الخلفي لفريق ليفربول في المقابل يسعى أبناء يورغن كلوب للوصول إلى حصون أصحاب الأرض بالاعتماد على الهجمات المركزة والمنظمة والتي يشارك فيها الظهرين، أرنولد والاسكتلندي روبرتسون.

13: دالي حاول زيارة شباك ليفربول بعد تسديدة قوية من داخل المنطقة مرت بعيدة

دق 7: الكوري الجنوبي سون يرواغ غوميس ويصوب لكن المحاولة كانت برداً وسلاماً على مرمى البرازيلي أليسون.

دق 2: كتيبة ليفربول تدخل في صلب الموضوع مباشرة، البرازيلي فيرمينيو يرواغ ويصوب لكن كرته يبعدها الإيفواري أورييه لتعود الكرة أمام تشامبرلين الذي صوب على القائم.

بداية المباراة على أرضية ملعب توتنهام الجديد

التشكيلة الأساسية للفريقين:

ليفربول

توتنهام