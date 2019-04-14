مباراة ليفربول وتشيلسي انطلاقاً من الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

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مباراة ليفربول وتشيلسي - التغطية المباشرة

دق 66 ليفربول - تشيلسي| محمد صلاح يحاول والحارس يصد

دق 59 ليفربول - تشيلسي| كرة البلجيكي هازار تجد القائم

دق 53 ليفربول - تشيلسي| هدف عالمي للمصري محمد صلاح! تصويبة رائعة تستقر في الشباك (2-صفر)

دق 51 ليفربول - تشيلسي| السينغالي مانيه يفتتح التسجيل لفريق ليفربول (1-صفر)

ليفربول - تشيلسي| عودة المباراة في شوطها الثاني

ليفربول - تشيلسي| نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

دق 38 ليفربول - تشيلسي| السينغالي مانيه يهدد شباك تشيلسي

دق 30 ليفربول - تشيلسي| البرازيلي ويليان يتدرج بالكرة ويصل لحصون ليفربول لكن تسديدته مرت بجانب الشباك

دق 20 ليفربول - تشيلسي| البلجيكي هازار حاول تعديل الكفة بعد عمل استهله من منتصف الميدان

دق 18 ليفربول - تشيلسي| يحاول ليفربول الوصول إلى حصون تشيلسي من خلال الهجمة المنظمة والاعتماد على سرعة المصري محمد صلاح لاختراق الدفاع بينما يسعى البلوز لضرب أصحاب الأرض بالهجمات المرتدة.

دق 6 ليفربول - تشيلسي| المصري محمد صلاح يهدد شباك تشيلسي

ليفربول - تشيلسي| بداية المباراة في ملعب آنفيلد

ليفربول - تشيلسي| دقيقة صمت تخليداً لذكرى كارثة هيلزبره وهي حادثة تدافع ودهس حصلت بين الجماهير يوم 15 نيسان/ أبريل 1989 في ملعب هيلسيبره في شيفيلد وذلك خلال مباراة نوتينغهام وليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.

التشكيلة الأساسية للفريقين:

تشكيلة ليفربول

🔴 #LIVCHE TEAM NEWS 🔴



Here’s how we line-up this afternoon. 👊 — Liverpool FC (@LFC) April 14, 2019

تشكيلة تشيلسي