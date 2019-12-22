ولمن سيفوته مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام على أرض الأخير في بث مباشر يمكنه متابعة تغطيتنا الخاصة للقاء عبر موقعنا وحساباتنا الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

مباراة توتنهام وتشيلسي - التغطية الخاصة

- هدف (12): البرازيلي ويليان يفتتح التسجيل بتسديدة رائعة مترجماً سيطرة فريقه على الدقائق الماضية.

انطلاق مباراة توتنهام وتشيلسي.



مشاهدة مباراة توتنهام وتشيلسي في بث مباشر عبر الانترنت

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موعد مباراة توتنهام وتشيلسي

البث المباشر لمباراة توتنهام وتشيلسي اليوم الأحد 22 كانون الأول/ديسمبر انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة توتنهام وتشيلسي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.

التشكيلة الرسمية لكل من تشيلسي وتوتنهام