مباراة تشيلسي وليستر سيتي| أبرز أحداث المباراة

الدقيقة 90 – ليستر يهاجم بكل قوة من أجل انتزاع تعادل صادم لأصحاب الأرض ريكاردو بيريرا مرر كرة أرضية رائعة انقض عليها آيوزي بيريز وسددها مباشرة ذهبت فوق عارضة الحارس إدوارد ميندي.

الدقيقة 76 - مهاجم ليستر إهيناتشو يحرز هدف فريقه الأول ويقلص الفارق لتدخل المباراة في منعطف جديد يسعى خلاله ليستر للعودة من بعيد واقتناص تعادل ثمين.

الدقيقة 67 – ركلة جزاء لتشيلسي انبرى لها الإيطالي جورجينيو وسدد الكرة بمهارة وثقة فسكنت الشباك معلنة الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

الدقيقة 63 – تيمو فيرنر انفرد من نصف الملعب في هجمة مرتدة خاطفة لتشيلسي وتوغل داخل منطقة الجزاء إلا أنه سدد في يد شمايكل حارس ليستر.

الدقيقة 60 – بريندن رودجرز مدرب ليستر أخرج جيمس ماديسون ودفع بمهاجمه النيجيري إهيناتشو المتألق مؤخراً بحثاً تنشيط الجوانب الهجومية لفريقه والعودة إلى المباراة.



الدقيقة 47 – مدافع تشيلسي روديغير أخيراً يفض الاشتباك ويحرز هدف السبق لفريق بعد أن ارتقى لركلة ركنية وانقض عليها مودعاً الكرة في المرمى معلناً هدف التقدم لأصحاب الأرض.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع تعادل سلبي بين تشيلسي وليستر سيتي .. الفريق اللندني يبحث عن الفوز فقط، وليستر يستميت من أجل الخروج بأقل الأضرار من قلعة ستامفورد بريدج.

الدقيقة 43 – ماونت بمهارة رائعة دخل منطقة الجزاء بعد أن مر من كل مدافعي ليستر ولعبها عرضية انقض عليها بوليسيتش إلا أن شمايكل أخرجها بصعوبة بالغة.

الدقيقة 37 – تشيلسي يواصل إبداعه ولعبه الجماعي الرائع، مجموعة من التمريرات السريعة انتهت عند ماسون ماونت الذي سددها مباشرة صوب المرمى فذهبت كرته بغرابة فوق العارضة.

الدقيقة 34 – فيرنر أحرز هدف مجدداً إلا أن تقنية الفيديو ألغته بسبب لمس الكرة ليده.

الدقيقة 32 – ضربة قوية تلقاها تشيلسي بإصابة نجمه ولاعب وسطه كانتي الذي خرج وحل بديلاً له الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

الدقيقة 21 – الحظ يواصل معاندة فيرنر .. المهاجم دولي الألماني أحرز هدف السبق لتشيلسي إلا أن الحكم قام بإلغائه بداعي التسلل.

الدقيقة الثامنة – ضغط متواصل من تشيلسي بهدف الحسم المبكر كانتي يسدد كرة صاروخية تصدى لها شمايكل ثم عادت إلى بوليسيتش الذي أطلقها صاروخية أخرجها حارس ليستر بصعوبة إلى ركلة ركنية.

الدقيقة الثالثة – انطلاقة قوية لتشيلسي تيمو فيرنر يتوغل ثم يمرر لبن تشيلويل الذي مررها عرضية أرضية انقض عليها بوليسيتش إلا أن الكرة سبقته إلى خارج الملعب.

الدقيقة الأولى – انطلاق المواجهة المرتقبة بين تشيلسي وليستر سيتي والتي تستضيفها قلعة ستامفورد بريدج معقل البلوز، والتي يدخلها كلا الفريقين بهدف تحقيق الفوز والاقتراب خطوة عملاقة من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

مباراة تشيلسي وليستر سيتي - تشكيلة الفريقين

تشيلسي

The team news is in, up the Chels! 🔵#CHELEI on the way in an hour's time! 💪 pic.twitter.com/F29d4KCtvh — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 18, 2021

ليستر سيتي

It's #CheLei team news time! 🦊



Brought to you by @eToro... — Leicester City 🏆 (@LCFC) May 18, 2021

مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي | معلومات البث المباشر

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ويأمل تشيلسي أن يواصل نتائجه الملفتة في الدوري الممتاز والتي جعلته يقترب كثيراً من ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حاله كحال ليستر سيتي العنيد.

مباراة تشيلسي وليستر سيتي - معلومات البث مباشر



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