مشاهدة مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد في بث مباشر

البث المباشر لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

(80) - أرسنال يستمر في البحث عن الهدف الثالث من خلال الهجمات المرتدة، حيث قاد تشاكا احداها ومرّر للاكازيت الذي فشل في ترويض الكرة وأهدر فرصة محقّقة للتسجيل.

(70) - أرسنال يلعب أفضل مبارياته هذا الموسم ويسير بثبات نحو تحقيق فوز ثمين أمام منافس تقليدي كان سيئاً على جميع المستويات.

(61) - أوزيل يقود هجمة مرتدة لأرسنال ثم يمرّر لأوبامينغ الذي مرّر بدوره لألكسندر لاكازيت الذي لم يفلح في التعامل مع الكرة مع مضايقة دفاع يونايتد.

(59) - أول فرصة حقيقية ليونايتد جاءت من تمريرة ذكية من ماتيتش لأندرياس بيريرا الذي سدّد بقوة في الشباك الصغيرة.

(55) - بعد مرور 10 دقائق على انطلاق الشوط الثاني لم يظهر يونايتد أية بوادر على الوصول إلى إلى مرمى لينو، فيما بدا أرسنال واثقاً وهادئاً.

- نهاية الشوط الأول بتفوق مستحق لأرسنال الذي فرض سيطرة كاملة على الشياطين الحمر وتمكن من تسجيل هدفين وضعاه على الطريق الصحيح للفوز بالمواجهة في انتظار النصف الثاني من المباراة.

(43) - بيبي يلعب ركنية على رأس لاكازيت الذي ارتقى برأسه وسدّد لكن دي خيا تصدى وأعادها أمام المدافع اليوناني سوكراتيس الذي تمكن من تسجيل الهدف الثاني لأرسنال.

(38) - أفضل لاعب في الشوط الأول، نيكولاس بيبي يتلاعب بالدفاع ويسدّد كرة مميّزة تجاوت مهارة دي خيا وأعادها القائم.

(33) - الأوروغيوياني لوكاس توريرا يتلقى تمريرة من نيكولاس بيبي يتجاوز الدفاع ويسدّد زاحفة مرت قريبة من مرمى دي خيا.

(25) - بعد انتصاف الشوط الأول لم يظهر مانشستر يونايتد أي قدرة على تهديد مرمى الحارس لينو وسيطرت العشوائية على محاولات أبناء المدرب سولشار.

(10) - الإيفواري المميز نيكولاس بيبي يتلاعب بدفاع يونايتد ويلعب عرضية لأوباميانغ لكن الغابوني سدّدها فوق المرمى.

(8) - أرسنال يبدأ المباراة بقوة، البوسني كولاسيناتش يمرر كرة تصل للإيفواري نيكولاس بيبي الذي لم يجد صعوبة في منح التقدم لأصحاب الأرض.

- انطلاق القمة التقليدية وسط تطلعات جماهيرية كبيرة، حيث يبحث أرسنال على فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد ميكيل أرتيتا ويسعى يونايتد إلى تأكيد سجله المميز أمام كبار الدوري الممتاز هذا الموسم.

تشكيلة مانشستر يونايتد

تشكيلة أرسنال

🚨 Four changes from Sunday



➡️ Sokratis, Kolasinac, Xhaka, Pepe

⬅️ Chambers, Saka, Guendouzi, Nelson#ARSMUN — Arsenal (@Arsenal) January 1, 2020

مشاهدة البث المباشر لمباراة أرسنال ومانشستر يونايتد فرصة ستكون سانحة لمشتركي قنوات beIN SPORTS وخدمة beIN CONNECT، لمتابعة اللقاء المرتقب الذي سيسعى من خلاله الفريقين لحسم الثلاث نقاط لتحسين وضعهما على جدول ترتيب فرق الدوري الإنكليزي الممتاز ولبداية العالم الجديد على أفضل ما يكون.

ويسعى أرسنال صاحب الأرض والجمهور في المواجهة المرتقبة إلى الخروج من محنته والتي أدت في أحد أسوأ مواسمه إلى التراجع إلى المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة وبفارق 6 نقاط فقط عن منطقة الهبوط، علماً بأن هذه ستكون المباراة الثالثة للفريق تحت قيادة مدربه الشاب مياكيل أرتيتا الذي يبحث عن تحقيق أول انتصار له مع المدفعجية.

على الجانب الآخر فأن مانشستر يونايتد يبحث عن تواصل أداءه المتصاعد وتحقيق الفوز الثالث على التوالي للمحافظة على مركز الخامس، والبقاء قريباً من مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا.

مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد - معلومات البث مباشر

• مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد موعدكم معها سيكون اليوم الأربعاء في الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• البث المباشر لمواجهة أرسنال ومانشستر يونايتد يمكنكم مشاهدته باللغة العربية عبر قناة beIN SPORTS HD2.

• سينبري الزميل حفيظ دراجي للتعليق على مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد.

• يمكنكم أيضاً متابعة البث المباشر لمواجهة أرسنال ومانشستر يونايتد على الإنترنت، إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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