موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا
البث المباشر لمباراة ليفربول (محمد صلاح) وأستون فيلا (محمود تريزيغه) اليوم السبت 2 تشرين الثاني/نوفمبر انطلاقاً من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة ليفربول وأستون فيلا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.
مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .
للاطلاع على الباقات والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.
|مباراة ليفربول وأستون فيلا - لحظة بلحظة
دق 21: المصري تريزيغيه يفتتح التسجيل لأستون فيلا
دق 18: محمد صلاح اقترب من زيارة شباك الحارس توم هيتون
دق 16: رأسية مانييه مرت بجانب الخشبات الثلاثة لمرمى أستون فيلا
بدايةالمواجهة المصرية-المصرية بين محمد صلاح (ليفربول) ومحمود تريزيغيه (أستون فيلا) على أرضية ملعب فيلا بارك