مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة تشيلسي وتوتنهام نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين وحساسية المواجهة للتنافس على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

ويأمل تشيلسي أن يخرج من نتائجه المخيّبة في الدوري الممتاز والتي جعلته يبتعد بفارق نقطة فقط عن توتنهام الخامس.

مباراة تشيلسي وتوتنهام - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة تشيلسي وتوتنهام مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة HD2 يوم السبت في الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة تشيلسي وتوتنهام تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة تشيلسي وتوتنهام أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.

