مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون

معلومات البث المباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون

- المدافع مايسون هولغيت يتفطن لاختراق مانيه ويقدع الكرة مانعاً الستغالي من الانفراد بالحارس بيكفورد.

(6) - بينية رائعة من السنغالي ساديو مانيه للبلجيكي ديفوك أوريجي الذي استغل بطء مدافعي إيفرتون وخطف الكرة ثم تجاوز الحارس بيكفورد وسجل الهدف الأول لليفربول.

- بتشكيلة مغايرة دخل المدرب يورغن كلوب مواجهة الجار إيفرتون، حيث أبقى محمد صلاح ووفيرمينو وهندرسون على مقاعد البدلاء إضافة إلى غياب الحارس البرازيلي أليسون.

تشكيلة ليفربول تشهد غياب صلاح وتغييرات بالجملة

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ليفربول وإيفرتون نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل ليفربول أن يواصل نتائجه الملفتة فيث الدوري الممتاز والتي جعلته يتصدر بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي قبل انطلاق المرحلة الـ15.

مباراة ليفربول وإيفرتون - معلومات البث مباشر

مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على قناة HD1 يوم الأربعاء.



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