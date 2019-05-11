

مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ليفربول وولفرهامبتون نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين، إضافة لحتمية تحديدها لمسألة حسم لقب الدوري.

ويأمل ليفربول أن يفوز بدوره ويتعثر منافسه مانشستر سيتي خصوصاً وأنّ سيتي يتصدر بفارق نقطة عن ليفربول قبول الجولة الأخيرة المقررة الأحد.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

وستبدأ المباراة الأحد في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة HD1 بتعليق الزميل خليل البلوشي.

مباراة ليفربول وولفرهامبتون يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة ليفربول وولفرهامبتون تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول وولفرهامبتون أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.