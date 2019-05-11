

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة مانشستر سيتي وبرايتون نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين، إضافة لحتمية تحديدها لمسألة حسم لقب الدوري.



ويأمل مانشستر سيتي أن يحسم اللقب في حال فوزه مهما كانت نتيجة ملاحقه ليفربول مع ضيفه وولفرهامبتون خاصة وأنّ سيتي يتصدر بفارق نقطة عن ليفربول قبل الجولة الأخيرة المقررة الأحد.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

وستبدأ المباراة الأحد في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على قناة HD2 بتعليق الزميل حفيظ الدراجي.

مباراة مانشستر سيتي وبرايتون يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.



وستبث مباراة مانشستر سيتي وبرايتون تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة مانشستر سيتي وبرايتون أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.