

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.

ويأمل مانشستر سيتي أن يقتنص الصدارة قبل العودة لمنافسات دوري أبطال أوروبا فيما يبحث كريستال بالاس عن الاقتراب أكثر من المراكز المتوسطة.

مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس - التغطية الخاصة

15 - هدف: رحيم يعوّض إهداره للفرصة السهلة ويسجّل هدفاً رائعاً.

(10) رحيم ستيرلينغ يهد فرصة هدف محقق بعد فشل في وضع كرة سهلة داخل المرمى.

(5) الصربي ميليفويفيتش يبدأ فرص المباراة بتسديدة قوية تمر بسلام على الضي.

انطلاق المباراة

تشكيلتا مانشستر سيتي وكريستال بالاس

مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس - معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة والتي ستنطلق في الرابعة و5 دقائق مساءً بتوقثيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

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