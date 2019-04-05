مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون على أرض الأخير فرصة سانحة لمشتركينا لحضور مواجهة من العيار الثقيل، مع بدء الأمسية المليئة بالمباريات.

وفرضت مباراة ليفربول وساوثهامتون نفسها كإحدى أهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنواتbeIN SPORTS نظراً للكرة الهجومية التي يلعبها الفريقين.



ويأمل ليفربول أن يعود لصدارة الدوري الممتاز قبل مواجهته في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فيما يبحث ساوثهامتون عن الاقتراب أكثر من مناطق الأمان.

مباراة ليفربول وساوثهامتون– معلومات البث مباشر



مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامتون مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين.

مباراة ليفربول وساوثهامتون يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

وستنقل مباراة ليفربول وساوثهامتون على HD2 بتعليق الزميل خليل البلوشي في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وستبث مباراة ليفربول وساوثهامتون تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة ليفربول وساوثهامتون أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية، للاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.