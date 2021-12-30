مشاركة أفارقة البريميرليغ في الـ"كان" مبعث قلق للجماهير الإنكليزية من قبل beIN SPORTS December 30, 2021 09:18 2:58 دقيقة بين ضرورة تقديم التضحيات من أجل منتخبات القارة السمراء، وتأثير ذلك على أندية إنكليزية دون غيرها سيكون للغيابات تأثير واضح على بعض الفرق، في فترة يسعى مدربو أندية البريميرليغ لتجاوزها بأقلّ الأضرار. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز كان كأس أمم إفريقيا -آخر الفيديوهات 0:31 دقيقة رابطة الـ"NBA" تؤجل مباراة سبيرز وميامي 2:09 دقيقة المنتخب التونسي يواصل استعداداته لكأس أمم إفريقيا 1:21 دقيقة إيميل سميث روي في لقاء حصري مع beIN SPORTS 2:46 دقيقة مانشستر يونايتد ينشد الفوز من بوابة بيرنلي 2:58 دقيقة مشاركة أفارقة البريميرليغ في الـ"كان" مبعث قلق 0:46 دقيقة الاتحاد العراقي ينعى الدولي السابق أحمد دحام 3:07 دقيقة مانشستر سيتي يواصل مسيرة الانتصارات ويعزز صدارته 3:47 دقيقة تشيلسي يسقط في فخ التعادل أمام برايتون 3:04 دقيقة مباراة خيرية لنجوم الكرة البرازيلية السابقين 3:14 دقيقة الهلال يقترب من خوض مبارياته الإفريقية على ملعبه