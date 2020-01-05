مستقبل غامض لبول بوغبا والوجهة ما زالت مجهولة من قبل beIN SPORTS January 5, 2020 14:52 1:46 دقيقة باتت قضية الدولي الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد تشغل حيزا مهما من عناوين الصحف في أوروبا، العلاقة بين بوغبا وناديه توترت، وتصريحات وكيل أعماله مينـو رايـولا تدفعه نحو الخروج، فيما تـتأرجح وجهته بين تورينو ومدريد. تقارير إخبارية بول بوغبا -آخر الفيديوهات 2:40 دقيقة مينامينو جوهرة ليفربول القادمة 0:26 دقيقة مباراة ليفربول (0) وايفرتون (0) – التغطية الخاصة 1:46 دقيقة مستقبل غامض لبول بوغبا والوجهة ما زالت مجهولة 2:30 دقيقة ليون يسعى لاستغلال سوق الانتقالات الشتوية 3:33 دقيقة لاتسيو يعزّز موقعه في المركز الثالث 0:37 دقيقة دورتموند يصل إسبانيا لخوض معسكر تحضيري 1:59 دقيقة أتليتيكو مدريد يكرم لاعبه السابق فيليبي لويس 2:27 دقيقة صلاح الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 4:39 دقيقة برشلونة يخفق في امتحان الدربي ويبقى متصدراً