مراسلنا يتحدث عن آخر أخبار عودة الدوري الإنكليزي من قبل beIN SPORTS May 10, 2020 22:10 4:42 دقيقة أوضح مراسل قنواتنا في إنكلترا إبراهيم خضرة العديد من النقاط الخاصة بعودة الدوري الإنكليزي الممتاز، خاصة بعد خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأحد. الدوري الإنجليزي الممتاز فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة المسموح والممنوع للاحتفال بهدف في الدوري الألماني 1:54 دقيقة "الأبطال الحقيقيون": رسالة لاعبي الدوري الأرجنتيني 2:42 دقيقة الرياضيون سيتعرضون لضغوطات كبيرة بسبب كورونا 1:39 دقيقة مارادونا الإنساني يرسم البسمة على وجوه مواطنيه 3:06 دقيقة آخر أخبار الكرة الإيطالية 1:13 دقيقة خواكين متفائل 0:42 دقيقة ايكاردي وسان جيرمان نحو تمتين الشراكه 5:06 دقيقة آخر أخبار المشهد الكروي في الدوري الإنكليزي 1:36 دقيقة ادريسي مقتنع بخياراته وباب الانتقال مفتوحا 1:42 دقيقة سولشار متحمس للعودة