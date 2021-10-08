مديرةُ نادي نيوكاسل تتحدث عن طموحات النادي من قبل beIN SPORTS October 8, 2021 21:06 1:07 دقيقة أكدت أماندا ستافلي مديرةُ نادي نيوكاسل يونايتد أنها تطمح للوصول بالنادي إلى قمة الأندية الإنكليزية والأوروبية مؤكدة ً أن ذلك يحتاج للمزيد من العمل والوقت مع شركاء النادي الجدد. تقارير إخبارية نيوكاسل يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة مديرةُ نادي نيوكاسل تتحدث عن طموحات النادي 0:45 دقيقة راشفورد يتحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية 0:29 دقيقة إنكلترا تستعد لمواجهة أندورا 0:28 دقيقة البرتغال تواصل الاستعداد لمواجهة المنتخب القطري 1:35 دقيقة لائحة اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 0:42 دقيقة لابورتا تمنّى لو أنّ ميسي عرض اللعب مجانا لبرشلونة 0:39 دقيقة رونالدو لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز 0:41 دقيقة الكشف عن روزنامة بطولة العالم للموتو جي بي 1:52 دقيقة بوداوي: "قوّة الخضر تكمن في روح المجموعة" 2:56 دقيقة قمّة منتظرة بين مصر وليبيا