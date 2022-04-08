

وصف المدرب بيب غوارديولا نظيره الألماني يورغن كلوب بأنه "غريمي الأكبر في مسيرتي"، فيما ردّ الأخير بأن الإسباني هو "أفضل مدرب في العالم" قبل مباراة القمة المرتقبة بين مانشستر سيتي المتصدر وضيفه ليفربول الأحد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم والتي قد تكون مصيرية في تحديد هوية البطل هذا الموسم.

ويدخل الفريقان المباراة على ملعب "الاتحاد" وسيتي يتقدم منافسه بنقطة واحدة قبل ثماني مراحل من نهاية الدوري.

تنافس الفريقان مرات عدة في السنوات الأخيرة على اللقب المحلي ولا يبدو أن الأمور ستختلف هذه المرة.

قال غوارديولا خلال المؤتمر الصحافي على هامش القمة "في السنوات الخمس الأخيرة، لقد كانوا المنافس الأكبر. كانوا منافسين رائعين ومذهلين وجمعتنا مباريات رائعة".

وتابع "يورغن كمدرب، هو الغريم الأكبر في مسيرتي وأعتقد أن ما يقدّمه الفريقان جيّد لكرة القدم".

وأضاف المدرب الذي قاد سيتي إلى ثلاثة ألقاب في الدوري في السنوات الأربع الأخيرة "باستثناء العام الذي حققنا فيه 100 نقطة (2018)، فإن (السنوات) الأخرى كانت متقاربة. هذا لأنهم فريق جيد وآمل أنهم يفكرون ذلك تجاهنا".

وتابع غوارديولا الذي تواجه مع كلوب في ألمانيا عندما كان مدربًا لبايرن ميونيخ والأخير لبوروسيا دورتموند "سأتذكر الفترة التي قضيتها هنا، عندما أعتزل وألعب الغولف، سأتذكر أن غريمي الأكبر كان ليفربول حتمًا".

من جهته، رأى كلوب الذي قاد ليفربول إلى لقب الدوري عام 2020 منهيًا صيامًا للفريق دام ثلاثين عامًا "بيب هو المدرب الأفضل في العالم وأعتقد أننا جميعًا نتفق على ذلك، وربما هي صدفة أن الأمور لم تسر كما ينبغي في دوري الأبطال حتى الآن".

وتابع "إذا كان أحد يشكك به، فلا أعلم كيف يمكن لذلك أن يحدث"، في إشارة إلى انتقاد البعض لغوارديولا لعدم فوزه بدوري الأبطال منذ رحيله عن برشلونة الذي فاز معه باللقب القاري عامي 2009 و2011.

ردّ غوارديولا "شكرًا جزيلا ولكنني لست كذلك. أودّ أن أقول له إنني الأفضل ولكني لست كذلك...يورغن يجعل عالم كرة القدم مكانًا أفضل بهذه الرسالة والطريقة التي يلعب بها فريقه. إنه منافس رائع".

واعتبر كلوب أن "لا مباراة في عالم كرة القدم يمكن مقارنتها باللعب أمام سيتي لأنهم أقوياء في كل الجوانب. ليست لديهم نقاط ضعف".

وأضاف أنه على مر السنين "دفعنا بعضنا البعض لتحقيق نقاط رائعة. إنه أمر جنوني. لم أكن أتخيل أن هكذا أمور ممكنة خاصة في هذا الدوري"، مضيفًا "الثبات الذي أظهره الفريقان في هذه الفترة جنوني".

من جهته، قلّل الإسباني من إمكانية أن تكون هذه المواجهة حاسمة للقب "ستكون مباراة هائلة، ونقاط ثلاث مهمة ولكن تتبقى سبع مباريات، 21 نقطة والعديد من الأمور كدوري الأبطال وكأس إنكلترا".

ويتجدد لقاء الفريقين السبت المقبل على ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس إنكلترا.