مدرب وولفرهامبتون "لاجي" يتحدّث عن مواجهة مانشستر يونايتد من قبل beIN SPORTS January 1, 2022 13:48 0:35 دقيقة اعترف برونو لاجي مدرب وولفرهامبتون أنه من الصعب الوقوف على مدى جاهزية لاعبيه لمواجهة مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة من الدوري الإنكليزي الممتاز نظرا لكونهم لم يخوضوا أية مباراة على مدى أسبوعين. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز وولفرهامبتون برونو لاجي -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة الشكوك تحيط بجاهزية منتخب الكاميرون 0:28 دقيقة منتخب سوريا يؤكد إقامة معسكره في قطر 1:03 دقيقة كلايفرت يعارض فكرة إقامة المونديال كل عامين 0:42 دقيقة رانييري ينفي أنه قلل من الاحترام لمنتخب نيجيريا 2:58 دقيقة رئيس جديد للاتحاد الإفريقي لكرة القدم 2:54 دقيقة هل يغادر لوكاكو تشيلسي عائداً إلى إنتر؟ 4:46 دقيقة مانشستر سيتي يقتنص فوزاً صعباً من أرسنال 1:53 دقيقة كلوب يغيب عن مواجهة تشيلسي بسبب "كورونا" 3:32 دقيقة أجمل أهداف الدوري الإنكليزي الممتاز لعام 2021 1:33 دقيقة انطلاقة قوية لإسبانيا في كأس رابطة المحترفين