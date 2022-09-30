مدرب مانشستر يونايتد يدافع عن ماغواير من قبل beIN SPORTS September 30, 2022 23:32 1:18 دقيقة أكد مدرب مانشستر يونايتد إيريك تين هاخ أنّ المدافع هاري ماغواير يقدم مستوياتٍ جيدةً خلال التمارين، وأن وجوده ضمن التشكيلة الأساسية للفريق أمرٌ بيد اللاعبِ شخصياً. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد إريك تين هاغ -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة تشافي يكشف عن رأيه بفكرة إقامة كأس العالم كل عامين 1:12 دقيقة الحكمة يتوّج بلقب بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة 1:18 دقيقة مدرب مانشستر يونايتد يدافع عن ماغواير 4:39 دقيقة مارسيليا يتصدّر مؤقتاً الـ"ليغ 1" 3:02 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إشبيلية وأتليتيكو مدريد 4:17 دقيقة بايرن ميونيخ يقسو على باير ليفركوزن 1:02 دقيقة إنزاغي يشدد على صعوبة المواجهة أمام روما 0:52 دقيقة بيولي يؤكد أنّ ميلان سجّل انطلاقة جيدة 1:02 دقيقة غوارديولا: "مواجهة مانشستر يونايتد لن تكون سهلة" 0:47 دقيقة دعوى قضائية من بييلسا ضدّ مارسيليا