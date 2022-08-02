مدرب مانشستر يونايتد يبدي ارتياحه لعودة الدون من قبل beIN SPORTS August 2, 2022 21:28 1:05 دقيقة قال إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد في تصريح خاص لـbeIN SPORTS إنه ينتظر من فريقه أن ينافسَ بشكلٍ جيد ويتحلى بروح الانتصار خلال الموسم، معبراً عن ارتياحه لعودة كريستيانو رونالدو للفريق والعمل معه. مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو إيريك تن هاغ -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة الثنائي الإسباني ليبرون وغالان يعبر لدور الـ16 0:31 دقيقة الهلال السوداني يعلن توصله لاتفاق مع إيبينغي 1:05 دقيقة مدرب مانشستر يونايتد يبدي ارتياحه لعودة الدون 0:59 دقيقة دوري نجوم قطر: فوز العربي والغرافة يتجاوز السيلية 1:49 دقيقة رودجرز يتحدث عن أهداف ليستر سيتي للموسم القادم 1:47 دقيقة كونتي يتحدث عن الصراع القادم في الدوري الإنكليزي 0:37 دقيقة ملف رباعي للترشح لاستضافة مونديال 2030 0:33 دقيقة مينغويثا ينتقل من برشلونة إلى سيلتا فيغو حتى 2026 0:30 دقيقة بيلباو يتدرب بحضور الجماهير قبل انطلاقة الموسم 0:31 دقيقة تحضيرات أتلتيكو مدريد لليغا