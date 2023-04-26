مدرب توتنهام يتوقع مواجهة صعبة أمام يونايتد من قبل beIN SPORTS April 26, 2023 20:18 1:04 دقيقة أكد ريان مايسون مدرب توتنهام المؤقت أنه مستعد لقيادة السبيرز في الفترة المقبلة مضيفا أن مواجهة مانشستر يونايتد ستكون صعبة، وآملا في الوقت ذاته تحقيقَ نتيجةٍ جيدة خاصة ً أن المباراة على أرض توتنهام. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد توتنهام -آخر الفيديوهات 5:35 دقيقة سيتي يشعل صراع البريميرليغ بفوزه الباهر على آرسنال 2:54 دقيقة تشلسي يتلقى هزيمته الخامسة توالياً بقيادة لامبارد 3:35 دقيقة ليفربول يتخطّى عقبة وست هام بنجاح 4:01 دقيقة أتليتيكو مدريد يستعيد توازنه بفوز هام على مايوركا 1:04 دقيقة مدرب توتنهام يتوقع مواجهة صعبة أمام يونايتد 0:37 دقيقة تغيير توقيت نهائي كأس الإتحاد الإنكليزي 0:38 دقيقة فافرينكا يشقّ طريقه بنجاح إلى الدور الثاني 0:52 دقيقة تين هاخ يتحدث عن مواجهة توتنهام 2:50 دقيقة ليفربول يتطلع لمواصلة الانتصارات 1:24 دقيقة دياش عن القمة ضد أرسنال: ليست إلا جولة