مدرب توتنهام لا يخفي نيته الإطاحة بليفربول "المتكامل" October 25, 2019 20:42 0:47 دقيقة عبّر ماوريسيو بوتشيتينو عن احترامه لمدرب ليفربول وإعجابه به مضيفاً أنّ متصدر الـ"بريميرليغ" فريق قوي و تتوفر فيه مقومات النجاح كما أكد أن الانتصار في هذه قمة يوم الأحد سيكون هدفه الأساسي. مقابلات ماوريسيو بوتشيتينو -آخر الفيديوهات 11:41 دقيقة موجز الأخبار 0:32 دقيقة الريان يحسم القمة مع العربي ويتصدر مؤقتاً 0:44 دقيقة ساري يؤكد غياب نجمه رونالدو عن مواجهة ليتشي 0:53 دقيقة لامبارد يشيد بالعنيد بيرنلي ويعطي "وصفة" الفوز 1:54 دقيقة ليفربول وتوتنهام.. تجدد المواجهة وسط أهداف متباينة 0:47 دقيقة مدرب توتنهام ينوي الإطاحة بليفربول "المتكامل" 1:11 دقيقة كلوب يشدد على احترام توتنهام "المنافس الجدّي" 0:47 دقيقة "الجلّاد" أوبيلكا إلى نصف نهائي دورة بازل 0:24 دقيقة بيريتيني إلى مربع دورة فيينا ونادي العشرة الأوائل 0:35 دقيقة البرازيل تفقد نيمار في "الوديات" المقبلة