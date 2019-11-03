مدرب إيفرتون يتحدث عن إصابة غوميش November 3, 2019 20:25 1:05 دقيقة مقابلات -آخر الفيديوهات 7:49 دقيقة الحالات التحكيمية لمباراة إيفرتون وتوتنهام 3:51 دقيقة توتنهام يكتفي بالتعادل أمام إيفرتون 0:52 دقيقة بالوتيلي يُجيب على الهتافات العنصرية بهدف رائع 3:06 دقيقة بطولة إنكلترا: ليستر يستعيد مركزه الثالث 0:29 دقيقة دجوكوفيتش يحرز لقبه الخامس في باريس 2:09 دقيقة بارتي تجرّد سفيتولينا لقب ماسترز السيدات 0:25 دقيقة مباراة العهد و25 ابريل - التغطية الخاصة 0:47 دقيقة ألفاريس يفوز بحزام وزنِ خفيفِ الثقيل العالمي 1:12 دقيقة كأس العالم للناشئين: تأهل اليابان إلى ثمن النهائي 0:41 دقيقة برشلونة "الضعيف" دفاعياً هل ينتشله فالفيردي؟