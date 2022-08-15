وتعرّض دييغو كارلوس (29 عاماً)، القادم هذا الموسم من إشبيلية الإسباني مقابل صفقة بلغت 31 مليون يورو، للإصابة في أواخر مباراة فريقه ضد إيفرتون (2-1) السبت.

وقال فيلا في بيان بأن "يستطيع أستون فيلا التأكيد بأن دييغو كارلوس تعرض لقطع في وتر أخيل. سيخضع اللاعب لعملية جراحية قبل ان يبدأ برنامج اعادة تأهيل".

ولم يذكر أستون فيلا فترة غياب كارلوس عن الملاعب، لكن تقارير أشارت إلى هذا النوع من الاصابة يستدعي الغياب لفترة ستة أشهر على الأقل.

وكان دييغو كارلوس، لاعب نانت الفرنسي السابق، أحد أفراد منتخب البرازيل الذي أحرز الميدالية الذهبية في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021.

