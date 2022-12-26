نجح محمد صلاح في قيادة ليفربول لمتابعة سلسلة انتصاراته في الدوري الإنكليزي الممتاز عندما سجّل هدفاً وصنع آخر أمام أستون فيلا 3-1 اليوم الإثنين ضمن المرحلة السابعة عشرة.

وافتتح صلاح التسجيل (5) بعد تمريرة من الاسكتلندي روبرتسون الذي أصبح المدافع الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الممتاز (54 تمريرة حاسمة) قبل أن يصنع النجم المصري بنفسه الهدف الثاني الذي حمل توقيع الهولندي فان دايك (37).

وعادل صلاح رقم الأسطورة الاسكتلندية دالغليش برصيد 172 هدفاً مع ليفربول في جميع المسابقات.

وأهدى واتكينس هدف تذليل الفارق لصالح أصحاب الأرض (59) قبل أن يحسم البديل الإسباني ستيفان باجكيتيتش المباراة بإضافة الهدف الثالث للريدز (81).

ورفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس بعدما انتصر للمرة الثالثة توالياً في الدوري بينما توقف رصيد أستون فيلا عند 18 نقطة.