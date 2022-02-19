وبات صلاح ثاني أسرع لاعب يصل إلى الهدف الـ150 بألوان ليفربول في جميع المسابقات (233 مباراة) خلف رودجر هانت (226 مباراة)، وعاشر لاعب يصل إلى 150 هدف في تاريخ النادي بحسب "أوبتا" للاحصاءات.

كما عزز صلاح صدارته لترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً.



