محمد صلاح يواصل توهّجه ويزاحم الأساطير في أرقامهم من قبل beIN SPORTS October 5, 2021 12:43 2:31 دقيقة يوماً بعد آخر يثبت النجم المصري محمد صلاح أنه رقمٌ صعب في فريقه ليفربول، بل في الدوري الإنكليزي الممتاز، لاسيما بعد تألق أيقونة "الفراعنة" في مباريات فريقه الأخيرة محلياً وقارياً، ما يجعله يفرض شروطه في مفاوضات تجديد عقده مع النادي. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي ليفربول محمد صلاح -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة كلاتنبيرغ يتحدث عن تقنية الفيديو 2:48 دقيقة بالوتيلي حديث الشارع الرياضي في تركيا 0:58 دقيقة مبابي يرفض تأكيد رحيله عن سان جيرمان الصيف المقبل 4:00 دقيقة المنتخب المصري يستهل استعداداته لمواجهتي ليبيا 0:55 دقيقة منتخب إسبانيا يستعد لمواجهة نظيره الإيطالي 1:05 دقيقة دوري الأمم الأوروبية: حصة تدريبية لفرنسا 0:45 دقيقة أنشطة ترويجية لمونديال 2022 في البرتغال 3:32 دقيقة الرابطة الفرنسية تبحث عن الحلول في ظل تزايد الشغب 2:31 دقيقة محمد صلاح يواصل توهّجه ويزاحم الأساطير في أرقامهم 1:03 دقيقة فان خال: "نسق مباريات تصفيات كأس العالم متعب جداً"