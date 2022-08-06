سقط ليفربول في فخ التعادل 2-2 أمام مضيفه فولهام اليوم السبت في المرحلة الأولى من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الفريق العائد هذا الموسم إلى الدوري الممتاز الأقرب للفوز لكن خبرة المصري محمد صلاح لعبت دوراً بارزاً في انتهاء المواجهة بالتعادل.

وبدأ الألماني يورغن كلوب بتشكيلة قوية ضمّت محمد صلاح والهولندي فان دايك والإسباني ألكانتارا والعديد من نجوم الفريق لكنه فضّل ترك الأوروغوياني داروين نونيز على دكة البدلاء.

وكان فولهام الفريق الأخطر في الشوط الأول وهدد مرمى البرازيلي أليسون في أكثر من مناسبة قبل أن يتمكن الصربي ألكساندر ميتروفيتش من افتتاح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة الواحدة والثلاثين واضعاً صاحب الأرض في المقدمة.

وزجّ كلوب بإيليوت ونونيز بعد قرابة خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني ليتحسن أداء ليفربول بشكل واضح ويدرك التعادل بفضل البديل الأوروغوياني بعد تمريرة من صلاح (64).

وحاول ليفربول بعد الهدف مباشرة أخذ الأسبقية لكن فان دايك ارتكب خطأ داخل منطقة الجزاء ليتسبب بركلة جزاء ترجمها ميتروفيتش إلى هدف (71).

وأعاد محمد صلاح الأمور إلى نقطة البداية بتحويله كرة وصلته من نونيز إلى المرمى مدركاً هدف التعادل (80).