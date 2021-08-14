ووقع على أهداف الريدز، البرتغالي ديوغو جوتا 26، البرازيلي روبرتو فيرمينو 65، ثم أضاف النجم المصري محمد صلاح الثالث 74.

وعلى ملعب "كارو رود"، حقق ليفربول انتصاره الثامن توالياً على نوريتش في عقر داره في الدوري الممتاز، ليعادل السلسلة القياسية لعدد انتصاراته خارج ملعبه والتي حققها أمام وست بروميتش ألبيون مع 8 انتصارات بين 1983 و2009.

كما لم يخسر "ريدز" أمام نوريتش في مبارياته الـ 15 الأخيرة في الـ "بريمير ليغ" مع 13 فوزاً مقابل تعادلين، سجّل خلالها 47 هدفاً.

وهي المرة الرابعة يواجه فيها نوريتش منافسه ليفربول في مباراته الافتتاحية في الدوري الممتاز من دون أن يتذوق طعم الفوز حيث خسر 3 مرات وتعادل مرة، علماً أن المواجهة الأخيرة بينهما (قبل مباراة اليوم) كانت في موسم 2019-2020 حين خسر نوريتش 1-4 في ملعب "أنفيلد".

ويأمل ليفربول الذي خسر لقبه في الموسم المنصرم لصالح مانشستر سيتي، أن يعود إلى دائرة المنافسين مجدداً معتمداً على دفاع صلب بقيادة الثنائي العائد إلى الملاعب بعد الغياب بسبب الاصابة الهولندي فيرجيل فان دايك الذي مدد عقده معه حتى عام 2025 وترنت ألكسندر-آرنولد.

وفيما يلي بعضُ من أحداث اللقاء:



للمرة الخامسة على التوالي يسجل صلاح في المباراة الافتتاحية لليفربول وهو أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري الإنكليزي.

هدف ثالث لليفربول، الدقيقة 74، بعد تألقه في هدفي ليفربول من خلال التمرير الحاسم، النجم محمد صلاح يدون اسمه كهداف في المباراة موقعاً على الثالث ببراعته المعهودة.

هدف ثانٍ لليفربول الدقيقة 65، البديل البرازيلي فيرمينو يضيف الثاني وأيضاً بتمريرة حاسمة من الفرعون صلاح.

بعد مرور ربع ساعة، لا يزال يملك الريدز الأفضلية، لكن الكناري يعطون انطباعاً بقدرتهم على العودة في أي وقت.

50 ليفربول يدخل الشوط الثاني بقوة باحثاً عن مضاعفة النتيجة.

بداية الشوط الثاني.

45+1 ليفربول ينهي الشوط الأول متقدماً بهدف وحيد.

34 ليس ميلو مدافع نوريتش ينقذ مرماه من هدف ليفربول محقق.

الدقيقة 26، هدف لليفربول .... جوتا يفتتح التسجيل للريدز بكرة قوية داخل منطقة الجزاء مستغلاً تمريرة محمد صلاح أحسن استغلال.

23 صلاح في لقطة ولا أروع يسدد كرة ملتفة تمر بجانب القائم.

20 الفلندي تيمو بوكي كاد أن يفتتح التسجيل لأصحاب الأرض بكرة قوية أبعدها أليسون.

18 أول تهديد حقيقي كان من النجم المصري محمد صلاح الذي سدد كرة قوية أمسكها كرول.

10 فرصة قوية لليفربول تنتهي برأسية من ديوغو جوتا أبعدها الحارس الهولندي كرول بصعوبة.

05 دقائق حماسية من قبل نوريتش بين جماهيره.

01 الحكم آندري مارينر يطلق صافرة بداية المباراة في ملعب كارو رود.

إليكم تشكيل الريدز الأساسي في أولى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 21/22 🔴📋



فان دايك يبدأ مباراته الرسمية الأولى منذ أكتوبر الماضي. 💪#نورويتش_ليفربول pic.twitter.com/OA80hnmOTO — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 14, 2021





🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



Here's how we're shaping up for the first time in 2021/22! 👇 pic.twitter.com/rbmV40fCYC — Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 14, 2021

ويأمل ليفربول أن يبدأ الدوري الممتاز بنتائج لافتة حتى وإن كانت المهمة صعبة خارج أرضه.

- لم يخسر ليفربول في آخر 14 مباراة بالدوري الممتاز ضد نورويتش سيتي (فاز 12 تعادل 2)، مسجلاً 44 هدفاً بمعدل 3.1 هدف في المباراة. خلال 18 مباراة بالدوري الممتاز سجل ليفربول 50 هدفاً.

- للمرة الرابعة يواجه نورويتش سيتي ليفربول في افتتاح دوري القمة الإنكليزي، لكن لم يسبق له أن حقق الفوز (ت1 خ2)، وكان آخرها في افتتاح موسم 2019-2020 من الدوري الممتاز وخسر آنذاك 1-4.