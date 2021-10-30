فرّط ليفربول بفوز كان في المتناول أمام ضيفه برايتون وتعادل معه 2-2 اليوم السبت في المرحلة العاشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجّل هندرسون هدف ليفربول الأول عقب تمريرة مميزة من محمد صلاح (4) قبل أن يضيف السنغالي ماني الهدف الثاني مستفيداً من كرة زميله تشامبرلاين (24) ليصل الريدز إلى الدقيقة الأربعين متقدماً بثنائية رغم خطورة الضيوف.

وذلل الزامبي مويبو الفارق قبل نهاية الشوط الأول ليعيد برايتون لأجواء اللقاء (41).

وأعاد البلجيكي تروسارد المباراة إلى نقطة البداية بإدراكه التعادل في الدقيقة الخامسة والستين ليجبر ليفربول على التعادل الرابع له هذا الموسم مقابل ستة انتصارات.

ورفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي المتصدر فيما صار رصيد برايتون 16 نقطة في المركز السادس مؤقتاً.