

وتغيّر دور محمد صلاح في آخر موسمين مع ليفربول الإنكليزي تحت إمرة مدربه الألماني يورغن كلوب، إذ بات أكثر تكاملاً بعد أن بدأ موسمه الأول بسجل تهديفي مبهر.

وصنع صلاح الهدف الثاني في المباراة التي كسبها ليفربول على حساب أستون فيلا 2-0 اليوم الأحد ضمن الأسبوع الثالث والثلاثين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورفع صلاح رصيده إلى الإسهام بمئة هدف في الدوري الممتاز خلال 116 مشاركة (73 هدفاً و27 تمريرة حاسمة) إذ لم يسبقه إلى هذا الرقم بعدد مباريات أقل سوى الأسطورة آلان شيرر عندما حققه في 100 مباراة.



وتوّج صلاح هدافاً للمسابقة منذ موسمين برصيد 32 هدفاً وتشارك الجائزة الموسم الفائت مع الغابوني أوباميانغ وزميله الستغالي مانيه (22 هدفاً) فيما اكتفى هذا الموسم بتسجل 17 هدفاً.