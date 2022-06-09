وفاز محمد صلاح بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين في إنكلترا كأفضل لاعب في 2022 بعد تألقه اللافت مع ليفربول في جميع المسابقات الموسم الفائت.

وحصد صلاح جائزة هداف الدوري الممتاز بالمشاركة مع الكوري الجنوبي سون بـ23 هدفاً وانفرد بجائزة أفضل ممرر بـ13 تمريرة حاسمة.





وتفوق صلاح في طريقه للفوز بالجائزة للمرة الثانية في مسيرته على لاعبين أمثال البلجيكي كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي حامل اللقب الذي فاز بالجائزة في العامين الماضيين.

وقال صلاح في مقابلة مع رابطة اللاعبين المحترفين: "من الرائع دائمًا حصد الألقاب، أكانت فردية أو جماعية (...) هذه الجائزة مهمة جدًا، خاصة لأنها ممنوحة من اللاعبين".

وتابع "على الصعيد الفردي، يظهر ذلك أنك عملت جاهدًا وأنك تحصل على ما عملت من أجله، نوعًا ما".

وتواجد ستة لاعبين من ليفربول في فريق العام هم صلاح والسنغالي ساديو مانيه والإسباني تياغو ألكانتارا والمدافعان ترنت ألكسندر-أرنولد والهولندي فيرجيل فان دايك والحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وأكمل الفريق البرتغالي كريستاينو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الذي حلّ ثانيًا في ترتيب الهدافين في الدوري (18 هدفاً)، مواطناه برناردو سيلفا وجواو كانسيلو (مانسشتر سيتي)، دي بروين، والألماني أنتونيو روديغر مدافع تشيلسي.

وكان غريبًا غياب سون عن فريق العام.



وحصد فيل فودن (22 عامًا) مهاجم مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب شاب.