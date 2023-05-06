محمد صلاح يتحدّث عن هدفه الـ100 من قبل beIN SPORTS May 6, 2023 20:58 1:29 دقيقة أعرب الدولي المصري محمد صلاح عن سعادته بالأرقام التي يحققها بقميص فريق ليفربول. للمزيد: محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول مقابلات ليفربول محمد صلاح -آخر الفيديوهات 1:29 دقيقة محمد صلاح يتحدّث عن هدفه الـ100 2:53 دقيقة بايرن ميونيخ يخرج من مطب فيردر بريمن بفوز ثمين 2:09 دقيقة محمد صلاح يقود ليفربول لمواصلة الضغط على يونايتد 0:43 دقيقة غوارديولا يتحدث عن غضبه من هالاند 0:38 دقيقة نيس يحسم المواجهة أمام رين 1:21 دقيقة محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول 3:34 دقيقة لايبتسيغ يحقق فوزاً ثميناً على فرايبورغ 4:03 دقيقة محرز يصنع ثنائية غوندوغان ومان سيتي يعزز صدارته 4:00 دقيقة أوراوا الياباني بطلاً لدوري أبطال آسيا 3:20 دقيقة التنافس يشتد قبل خمس جولات من نهاية الدوري الفرنسي