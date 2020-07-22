محمد صلاح يتحدث عن الكأس الغالية وفرحة لاعبي ليفربول من قبل beIN SPORTS July 23, 2020 00:28 1:24 دقيقة بابتسامته العريضة دائماً تحدث محمد صلاح لمراسل beIN SPORTS في ملعب أنفيلد عما يعنيه له التتويج بلقب الدوري الإنكليزي مع ليفربول بعد طول انتظار. مقابلات الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول محمد صلاح -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة كلوب: أنا سعيد ومحظوظ وهذه الكأس خاصة! 1:24 دقيقة صلاح يتحدث عن الكأس الغالية وفرحة لاعبي ليفربول 13:50 دقيقة بعد 30 عاماً..ليفربول يرفع كأس الدوري! 4:59 دقيقة ليفربول يستعرض أمام تشيلسي في ليلة احتفاله باللقب 3:52 دقيقة تعادل إنتر يفتح الطريق أمام يوفنتوس للتتويج الخميس 0:42 دقيقة هدف ارنولد يطغى على سحر القمة بين ليفربول وتشيلسي 3:24 دقيقة ويستهام يضمن البقاء بتعادله مع مانشستر يونايتد 0:59 دقيقة توافر لقاح "كورونا" شرط أساسي لإقامة الأولمبياد ! 2:17 دقيقة ضوء أخضر لانطلاق الدوري الصيني 0:48 دقيقة كوفاتش يرغب في إعادة موناكو للواجهة