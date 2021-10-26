قال المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنكليزي في لقاء خاص مع beIN SPORTS إنه يرى نفسه اللاعب الأفضل في العالم مضيفاً أن هذا الأمر يعود لآراء الجماهير ووجهات النظر المختلفة.

وقال صلاح أيضاً إن البداية القوية للريدز هذا الموسم مهمة للغاية في المشوار الطويل للمنافسة على لقب الدوري، مؤكدا أنه يشعر بفخر كبير كونه أصبح أحسن هداف إفريقي في تاريخ البريمييرليغ متجاوزا الإيفواري ديدييه دروغبا.

