تحدث النجم المصري محمد صلاح لـbeIN SPORTS عن بداية ليفربول "البطيئة" في الدوري الإنكليزي مضيفاً أنه من المبكر الآن الحكم على أداء الفريق وسيحاولون التعويض خصوصاً بعد حصدهم نقطتين من تعادلين في أول مباراتين.

وعن لقاء مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة، قال صلاح إن المباراة ستكون صعبة مشيراً إلى أن يونايتد يحاول تعويض بدايته السيئة بعد أن خسر أول مباراتين.

وعن أهدافه الرئيسية في المواسم المقبلة قال الفرعون المصري إن المهم هو الفوز بالدوري الإنكليزي وبدوري أبطال أوروبا متمنياً التتويج بلقب الدوري هذا الموسم وفي الموسم التالي لافتاً إلى أن الألقاب الفردية تأتي لاحقاً.

وعن كأس العالم FIFA قطر 2022™، قال صلاح إنه سعيد بإقامة البطولة في دولة عربية متمنياً نجاحها، كما أضاف أنه من الممكن أن يتواجد في قطر لحضور العرس العالمي.