محمد صلاح الزعيم الإفريقي الجديد في الدوري الممتاز من قبل beIN SPORTS October 25, 2021 18:35 3:49 دقيقة بأهدافه الثلاثة في شباك مانشستر يونايتد، بات المصري محمد صلاح الهداف الإفريقي التاريخي للدوري الإنكليزي الممتاز، متفوقاً على عدد من عمالقة القارة السمراء في ملاعب البريمييرليغ. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد ليفربول محمد صلاح -آخر الفيديوهات 2:34 دقيقة غاغو أصغر مدرب في الدوري الأرجنتيني 1:00 دقيقة الدحيل يعود بانتصار ثمين 3:49 دقيقة محمد صلاح الزعيم الإفريقي الجديد في الدوري الممتاز 1:00 دقيقة كونتي.. زيدان.. من هو المرشح لخلافة سولشار؟ 0:44 دقيقة فولفسبورغ يعيّن فرونتزيك مدرباً خلفاً لفان بوميل 0:29 دقيقة برشلونة يعلن إصابة دي يونغ في الفخذ 0:31 دقيقة رونالدو يلقي اللوم على الفريق 6:45 دقيقة سقوط يونايتد المدوي..هل حان الوقت لإقالة سولشار؟ 0:38 دقيقة سولشار يتلقى بعض الدعم رغم الخسارة المدوية 0:30 دقيقة برشلونة يستنكر اعتداء جماهيره على كومان