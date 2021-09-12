محمد صلاح: "أنا فخور جداً بما حققته" من قبل beIN SPORTS September 12, 2021 23:49 1:35 دقيقة عبّر المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن فخره وسعادته بوصوله إلى 100 هدف في الدوري الإنكليزي الممتاز. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول محمد صلاح -آخر الفيديوهات 8:46 دقيقة مدفيديف يتوج بلقب بطولة أميركا المفتوحة للتنس 1:55 دقيقة أنشيلوتي يتحدث عن سر تطور أداء فينيسيوس 1:35 دقيقة محمد صلاح: "أنا فخور جداً بما حققته" 1:52 دقيقة المنتخب المصري يخسر من منتخب الاتحاد الروسي 1:47 دقيقة السد يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز أمام السيلية 4:33 دقيقة ليون يحقق فوزه الثاني توالياً 2:02 دقيقة بنزيمة: إنها ليلة استثنائية 0:41 دقيقة بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على سلتا فيغو 0:49 دقيقة ستوسور وزهانغ تتوجان بلقب زوجي السيدات 1:59 دقيقة كلوب متأثراً يتحدث عن إصابة إليوت