محمد النني يأمل البناء على تجاوز تشيلسي لعودة أرسنال إلى مكانه الطبيعي من قبل beIN SPORTS December 26, 2020 21:24 2:22 دقيقة قال النجم المصري محمد النني إنّ فريقه كان يؤدي بشكل جيد رغم النتائج السلبية متمنياً أن يكون فوز أرسنال على تشيلسي حجر الأساس الذي يعيد المدفعجية إلى موقعهم الطبيعي بين الكبار. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز أرسنال محمد النني -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة بيكاسيسيه يستقيل من تدريب راسينغ 1:21 دقيقة فرنانديز يشيد بليستر وفاردي مقتنع بالتعادل 4:46 دقيقة أستون فيلا ينتصر بالثلاثة ويحسّن موقعه 4:18 دقيقة قمة ليستر ومانشستر يونايتد تنتهي بالتعادل 1:29 دقيقة ستونز يتحدث عن طموحاته مع مانشستر سيتي 0:48 دقيقة شروط صارمة من أجل مشاركة روسيا في مونديال اليد 0:44 دقيقة زيلر لاعب تشارلوت هورنتس يخضع لجراحة ناجحة 2:46 دقيقة مواجهة من العيار الثقيل بين أرسنال وتشيلسي 4:00 دقيقة بروكلين يتألق أمام سلتيكس وليكرز يستعيد نغمة الفوز 0:25 دقيقة إصابة أكرم عفيف لاعب السد بـ"كوفيد-19"