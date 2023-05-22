محرز يواصل كتابة التاريخ من قبل beIN SPORTS May 22, 2023 11:34 2:02 دقيقة منذ مجيئه إلى الدوري الإنكليزي الممتاز من بوابة ليستر سيتي وتحقيقه اللقب المعجزة معه، واصل الدولي الجزائري رياض محرز صناعة التاريخ بتتويجه باللقب الرابع بالدوري مع مانشستر سيتي والخامس في مسيرته. تقارير إخبارية رياض محرز الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 2:47 دقيقة مواجهتان مرتقبتان لتونس والعراق في كأس العالم 0:55 دقيقة بنفيكا يفشل في حسم تتويجه بلقب الدوري البرتغالي 2:42 دقيقة مواجهة بطموحات متباينة بين نيوكاسل وليستر 2:02 دقيقة محرز يواصل كتابة التاريخ 4:52 دقيقة إيطاليا تتخطى البرازيل بعد مباراة غنية بالأهداف 1:35 دقيقة رياض محرز: هذا أمر لا يصدق 3:37 دقيقة أنشيلوتي: الملعب بأكمله أهان فينيسيوس 4:34 دقيقة باريس سان جيرمان يتخطى أوكسير بصعوبة 0:40 دقيقة نيجيريا تنتصر بصعوبة في كأس العالم للشباب 0:59 دقيقة ريال مدريد يتوّج بلقب الـ"يوروليغ"