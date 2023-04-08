مباراة مشوّقة بين آرسنال وليفربول من قبل beIN SPORTS April 8, 2023 22:31 3:01 دقيقة سيكون الدوري الممتاز على موعدٍ مع مباراةٍ مشوقة هذا الأحد، عندما يحل المتصدر آرسنال ضيفاً على ليفربول الذي حقق نقطةً واحدة من آخر ثلاث مباريات. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز آرسنال ليفربول -آخر الفيديوهات 4:48 دقيقة باريس سان جيرمان ينتصر على مستضيفه نيس بثنائية 3:01 دقيقة مباراة مشوّقة بين آرسنال وليفربول 1:15 دقيقة ثمانية أهداف في مباراة سندرلاند وهال سيتي 3:59 دقيقة هالاند يتألق ومانشستر سيتي يذلل الفارق مع آرسنال 1:16 دقيقة نيوكاسل يونايتد يقلب الطاولة على برينتفورد 3:15 دقيقة فوز صعب لبوروسيا دورتموند على أونيون برلين 4:06 دقيقة دي ليخت يقود بايرن ميونيخ للفوز على فرايبورغ 0:35 دقيقة الزلزولي يقود أوساسونا للفوز على إلتشي 0:51 دقيقة بيغولا إلى المربع الذهبي في تشارلستون 4:24 دقيقة مانشستر يونايتد يحسم المواجهة أمام إيفرتون