مباراة مرتقبة بين وست هام وتشيلسي April 24, 2022 12:15 2:47 دقيقة يتطلع وست هام يونايتد لإنعاش آماله في المنافسة على أحد المقاعد الأربعةِ الأولى، في جدول ترتيب البريميرليغ عندما يحلّ ضيفاً على تشيلسي السّاعي لتأكيد تمسكه بالمركز الثالث. تقارير إخبارية وست هام يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي -آخر الفيديوهات 3:21 دقيقة ليفربول يسعى لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي 0:55 دقيقة تايسون فيوري يعلن اعتزال الملاكمة 0:39 دقيقة جمال بلماضي مستمر مع منتخب الجزائر 0:33 دقيقة ناغلسمان يشدد على أهمية لقب البوندسليغا 2:48 دقيقة برشلونة لتعزيز حظوظه بحسم وصافة الليغا 2:47 دقيقة مباراة مرتقبة بين وست هام وتشيلسي 4:00 دقيقة الوداد الرياضي يتأهل إلى نصف النهائي 0:32 دقيقة ريال بيتيس يتوّج بكأس ملك إسبانيا 4:03 دقيقة التعادل الإيجابي يحسم مباراة الهلال والشارقة 3:08 دقيقة الفيصلي يدرك التعادل أمام الوحدات في الوقت القاتل