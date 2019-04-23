البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي المؤجلة من المرحة 31 من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، يمكنكم مشاهدتها في بث مباشر الأربعاء على beIN SPORTS HD2 وعلى beIN CONNECT.

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، على أن يسبقها استوديو تحليلي.

سيتي يسعى لتجاوز عقبة يونايتد

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة لمباراة مانشستر سيتي:

دي خيا – دالوت – لينديلوف - سمولينغ – شاو – ماك توميناي - بوغبا – مارسيال- ماتيتش - راشفورد – لوكاكو (المدرب: سولشار)

يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 88 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف

معلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي سيكون الزميل المتألق حفيظ دراجي، الذي سيرافقكم على طيلة مدى دقائق المباراة ناقلا لكم ما يدور من أحداث على أرض الملعب ومزودكم بكافة المعلومات والاحصائيات الآنية والتاريخية.

تشكيلة مانشستر سيتي لمباراة مانشستر يونايتد:

إيدرسون - لابورتي - أوتاميندي - ستونز – واكر – بيرناندو سيلفا - غوندوغان - دافيد سيلفا - فيرناندينو- أغويرو - ستيرلينغ (المدرب: غوارديولا)

جدول هدافي الدوري الانكليزي يتصدره المصري محمد صلاح بالاشتراك مع الأرجنتيني سيرجيو اغويرو والغابوني بيار ايمريك اوباميونغ برصيد 19 هدفاً

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر ستكون متاحة عبر تطبيق beIN CONNECT، حيث يمكنكم مشاهدة المباراة بجودة عالية وبدون تقطيع.

المباراة الموعد المعلق القناة الناقلة يونايتد - سيتي الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2019

22:00 بتوقيت السعودية حفيظ دراجي beIN SPORTS HD2

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