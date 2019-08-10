- 90+1 رحيم يضيف الثالث له شخصياً والخامس لفريقه بانفرادة سهلة.

- د 86 البديل الأرجنتيني أغويرو يحرز الرابع من ركلة جزاء.

(الركلة تحصل عليها محرز وسددها أغويرو أول مرة، لكن حارس ويتهام فابيانسكي أمسكها في المرة الأولى ليتبين لدى العودة إلى الفار أنه تقدم قبل لعب الكرة، ما اضطر الحكم لإعادتها فكانت المرة الثانية صائبة للكون).

- هدف د 75 ستيرلينغ يسجل الثالث بعد تمريرة رائعة من محرز. الحكم مايك دين احتاج العودة إلى الفار للتأكد من سلامة موقف رحيم.

- د 74 تصدي على دفعتين لحارس سيتي إيدرسون. في المرة الأولى كرة من البديل المكسيكي تشيتشاريتو ثم من الأرجنتيني لانزيني.

- د 60 رأسية خطيرة لوستهام عن طريق عيسى ديوب تمر فوق المرمى.

- د 53 أول إلغاء لهدف بواسطة الفار في تاريخ الدوري الإنكليزي؛ كان هدف سيتي الثالث بقدم جيسوس بسبب التسلل الذي كان فيه رحيم ممرر الكرة.

- هدف د 51 دي بروين يمرر كرة مقشرة لرحيم ستيرلينغ والأخير يودع الثاني بسهولة.

- نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي 1-0.

- د 38 تسدية قوية للبلجيكي دي بروين لكن فابيانسكي يمسكها باقتدار.

- هدف د 25 واكر يمرر كرة عرضية رائعة لجيسوس الذي لم يتوان عن وضعها في المرمى.

- 21 محرز الوحيد حتى الآن الذي يمنح سيتي الخطورة وذلك بتسديدة أخرى مرت بجانب القائم.

- 20 الإيقاع هادئ عموماً، وستهام لا يريد المبالغة بالهجوم خوفاً من انكشاف دفاعه.

- د 09 الجزائري رياض محرز يرسل أول تهديد حقيقي على مرمى وستهام بتسديدة قوية يبعدها فابيانسكي.

- 05 وستهام بمؤازرة من جماهيره يضغط باتجاه مرمى ضيفه البطل.

- بداية المباراة