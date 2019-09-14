مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي

البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ومضيفه نوريتش سيتي يوم السبت 14 أيلول/سبتمبر انطلاقاً من الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD2.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي في بث مباشر عبر الانترنت.

التغطية الخاصة

رغم تأخر سيتي، يواصل لاعبو نوريتش التقدم وشن الهجمات سعياً لإحراز هدف رابع في حين تغيب الفرص الجدية لسيتي أمام مرمى نوريتش باستثناء رأسية لأغويرو على مقربة من المرمى، لمن كرته تعلو العارضة بكثير (د 78).

د 73- غوارديولا يلعب آخر أوراقه بإخراج برناردو سيلفا والدفع بالدولي الجزائري رياض محرز مكانه.

د 57- غوارديولا يدفع بالبرازيلي غابرييل جيسوس والبلجيكي كيفن دو بروين مكان كل من دافيد سيلفا والكاي غوندوغان

د 50- خطأ فادح من الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي الذي خسر الكرة بغرابة أمام ضغط بوينديا الذي عكسها إلى الفنلندي تيمو بوكي فأودعها الأخير بسهولة في مرمى الحارس مورايس. صدمة كبيرة لغوارديولا في ملعب كارو رود!

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم نوريتش 2-1 على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز.

د 45 - مانشستر سيتي يقلّص الفارق اثر عرضية من بيرناردو سيلفا على الناحية اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء ارتقى لها أغويرو وأسكنها في شباك أصحاب الدار. هدف هام جداً لرجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا قبل الدخول إلى غرف الملابس.

د 31- رأسية من ستيرلينغ على مقربة من المرمى لكن الكرة ترتد من القائم! مانشستر سيتي يهدر فرصة تقليص الفارق.

د 29- نوريتش يسجل هدفاً ثانياً!! لاعبو نوريتش يستغلون تقدم لاعبي مانشستر ويشنون هجمة مرتدة سريعة قادها بوينديا ومرر الكرة إلى بوكي فعكسها الأخير إلى تود كنتويل غير المراقب الذي أسكنها الشباك!

لاعبو مانشستر سيتي يكثفون هجماتهم بعد تأخرهم بهدف لكن دون تشكيل فرص خطرة على مرمى نوريتش باستثناء رأسية لسيرخيو أغويرو في الدقيقة 27 مرت بجانب القائم.

د 18 - نوريتش يفتتح التسجيل! ركنية لأصحاب الأرض يرتقي لها الاسكتلندي كيني ماكلين ويصوبها برأسه قوية ومحكمة في شباك الحارس اديرسون مورايس!

انطلاق المباراة

التشكيلتان الأساسيتان للفريقين:

Here is today's team to face @ManCity ⬇️ #ncfc — Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 14, 2019

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