مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر
مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث
نهاية الشوط الأول بتقدم سيتي 2-1
- د 45+3 البديل ويلسون يسجل أجمل أهداف اللقاء بتقليصه الفارق إلى 2-1 من خلال حرة مباشرة رائعة.
- هدف ثان لسيتي د 43 يوقع عليه رحيم ستيرلينغ من خلال متابعة قوية داخل منطقة الجزاء (تقدم مانشستر سيتي 2-0)
- د 39 أخطر محاولة لأصحاب الأرض كانت من قبل آدم سميث أخرجها البرازيلي إيدرسون بكل بسالة.
- د 37 إصابة قاسية للاعب بورنموث تشارلي دانيلز تضطره للخروج على محفة.
- هدف د 15 لمان سيتي بعد لعبة جماعية ممتازة أنهاها الكون أغويرو بكرة أرضية داخل منطقة الجزاء.
- 10 دقائق لعب، مانشستر سيتي بدأ بفرض سيطرته لكن دون خطورة تذكر.